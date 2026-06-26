Лепешко: вовлечение Белоруссии в конфликт обернется для ВСУ растягиванием фронта

Лепешко: участие Белоруссии в конфликте грозит Украине растягиванием передовой Лепешко: вовлечение Белоруссии в конфликт обернется для ВСУ растягиванием фронта

Москва26 июн Вести.Вовлечение Белоруссии в украинский конфликт было бы стратегически невыгодным для Киева, поскольку привело бы к значительному расширению линии соприкосновения.

Такое мнение на полях Петербургского международного юридического форума выразил председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко, чьи слова передает РИА Новости.

По его словам, если Минск будет вовлечен в боевые действия, украинской стороне придется растягивать свою передовую по всей белорусско-украинской границе, протяженность которой превышает тысячу километров.

Депутат подчеркнул, что с точки зрения стратегии такой сценарий в первую очередь не отвечает интересам самой Украины, создавая для ее армии новый обширный фронт.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов проанализировал возможные риски атак Украины на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и объекты военно-промышленного комплекса.