Москва22 июн Вести.Страны Европы не только не стремятся к завершению конфликта на Украине, но и активно способствуют его продолжению, заявил государственный секретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович.

В интервью телеканалу "Беларусь 1" он подчеркнул необходимость переговоров и скорейшего прекращения боевых действий, при этом указав, что действия правящих в европейских странах элит свидетельствуют об обратном.

К сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался сказал Вольфович

Госсекретарь акцентировал внимание на приверженности Минска к мирному диалогу и развитию добрососедских отношений.

Вольфович подчеркнул, что Минск стремится донести свою позицию на международной арене, выступая против любого участия в военных конфликтах.

В этой связи собеседник телеканала выразил сожаление по поводу того, что решения европейских лидеров не способствуют стабильности и безопасности на континенте.

Кроме того, госсекретарь белорусского Совбеза предупредил о негативных последствиях новых поставок вооружения Украине со стороны стран "Большой семерки". По его словам, такие действия усиливают напряженность и подрывают стратегическую стабильность в Европе.

Вольфович обратил внимание на то, что события на Украине уже затрагивают соседние страны, включая Польшу, Литву, Латвию и Финляндию.

Те же (украинские – прим. ред.) беспилотные летательные средства, которые спонсируются европейскими руководителями, летят через территории европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения, вызывает определенные вопросы безопасности по отношению к гражданам этих государств отметил чиновник

Госсекретарь СБ Белоруссии также указал на постоянное увеличение военных бюджетов стран ЕС и наращивание их арсеналов, что, по его мнению, повышает риск новых конфликтов в регионе.

Они (страны Запада – прим. ред.) бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт (на Украине – прим. ред.), чтобы и на территории нашей страны вспыхнул пожар добавил Вольфович

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине должен обсуждаться исключительно Москвой и Киевом, без привлечения посредника, выступившего бы от имени европейских стран.