Москва22 июнВести.Страны Европы не только не стремятся к завершению конфликта на Украине, но и активно способствуют его продолжению, заявил государственный секретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович.
В интервью телеканалу "Беларусь 1" он подчеркнул необходимость переговоров и скорейшего прекращения боевых действий, при этом указав, что действия правящих в европейских странах элит свидетельствуют об обратном.
К сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжалсясказал Вольфович
Госсекретарь акцентировал внимание на приверженности Минска к мирному диалогу и развитию добрососедских отношений.
Вольфович подчеркнул, что Минск стремится донести свою позицию на международной арене, выступая против любого участия в военных конфликтах.
В этой связи собеседник телеканала выразил сожаление по поводу того, что решения европейских лидеров не способствуют стабильности и безопасности на континенте.
Кроме того, госсекретарь белорусского Совбеза предупредил о негативных последствиях новых поставок вооружения Украине со стороны стран "Большой семерки". По его словам, такие действия усиливают напряженность и подрывают стратегическую стабильность в Европе.
Вольфович обратил внимание на то, что события на Украине уже затрагивают соседние страны, включая Польшу, Литву, Латвию и Финляндию.
Те же (украинские – прим. ред.) беспилотные летательные средства, которые спонсируются европейскими руководителями, летят через территории европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения, вызывает определенные вопросы безопасности по отношению к гражданам этих государствотметил чиновник
Госсекретарь СБ Белоруссии также указал на постоянное увеличение военных бюджетов стран ЕС и наращивание их арсеналов, что, по его мнению, повышает риск новых конфликтов в регионе.
Они (страны Запада – прим. ред.) бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт (на Украине – прим. ред.), чтобы и на территории нашей страны вспыхнул пожардобавил Вольфович
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине должен обсуждаться исключительно Москвой и Киевом, без привлечения посредника, выступившего бы от имени европейских стран.