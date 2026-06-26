В Белоруссии рассказали, почему Зеленский обостряет ситуацию на границе В Белоруссии объяснили, зачем Украина нагнетает обстановку на границе

Москва26 июн Вести.Киевский режим обостряет ситуацию на белорусско-украинской границе по указанию европейских властей, которые хотят "переформатировать" свои страны и серьезно сократить социальные и политические свободы граждан, заявил ИС "Вести" дипломат, экс-посол Белоруссии в Турции, председатель комиссии по международным делам парламента Белоруссии седьмого созыва, зампред ЛДПБ Андрей Савиных.

Он назвал власти Украины несамостоятельными и несубъектными — они исполняют команды Европы, которая находится в сложной ситуации без перспектив для развития.

Единственный способ сохраниться — это переформатировать Европу, превратить по сути дела ее в четвертый рейх. Но для этого нужно отменить государство всеобщего благоденствия, надо резко сократить социальные расходы для собственных граждан и, по большому счету, заставить их всех маршировать в одном направлении. Это подразумевает также и серьезное сокращение политических и социальных свобод. Но чтобы это все сделать, им нужна внешняя угроза, им нужна война, им нужна дестабилизация считает Савиных

Чтобы дестабилизировать ситуацию, европейские глобалисты используют Украину, пояснил он.

Я думаю, Киеву была просто дана команда начинать расширять зону конфликта для того, чтобы создать эту нестабильность. Прежде всего, я опять-таки считаю, для того, чтобы напугать собственных граждан резюмировал он

Ранее Владимир Зеленский неоднократно грозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели.