Не просто взбрык Зеленского: в Белоруссии объяснили хамство Киева Депутат из РБ: геополитическое хамство является частью стратегии Зеленского

Москва25 июн Вести.В Белоруссии считают хамские заявления главы киевского режима Владимира Зеленского частью геополитической стратегии Киева. Неслучайным является то, что Зеленский стал словесно атаковать Белоруссию сразу после саммита G7, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Растущее геополитическое хамство Зеленского, которое он раздает налево и направо, — это часть определенной стратегии. И мне представляется, здесь есть разные, конечно, мотивы. Очевидно, есть заинтересованность с западной стороны, конкретно Европейского союза. Ничего случайного нет, что Зеленский пошел в информационно-пропагандистскую атаку на Белоруссию сразу после саммита G7, практически одновременно с саммитом ЕС. И этому предшествовала организованная провокация с убийством женщины, атакой на белорусских детей, которые ехали по Брянской области указал Гигин

При этом, отметил политик, Запад никак не осудил произошедшее.

Мы не заметили не то чтобы никакого осуждения, а была практически полная поддержка высказана со стороны Запада. Точно такая же, какой была поддержка со стороны Европейского союза так называемому ультиматуму Зеленского [в адрес Белоруссии]. То есть четко нужно понимать, это не взбрык киевского режима, это организованная стратегия подчеркнул Гигин

Белорусский политик полагает, что таким образом Киев старается ослабить союзные отношения между Минском и Москвой.

Накануне Зеленский заявил, что ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии, якобы использовавшиеся для корректировки ударов по Украине, прекратили работу.