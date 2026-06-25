Москва25 июнВести.В Белоруссии считают хамские заявления главы киевского режима Владимира Зеленского частью геополитической стратегии Киева. Неслучайным является то, что Зеленский стал словесно атаковать Белоруссию сразу после саммита G7, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.
Растущее геополитическое хамство Зеленского, которое он раздает налево и направо, — это часть определенной стратегии. И мне представляется, здесь есть разные, конечно, мотивы. Очевидно, есть заинтересованность с западной стороны, конкретно Европейского союза. Ничего случайного нет, что Зеленский пошел в информационно-пропагандистскую атаку на Белоруссию сразу после саммита G7, практически одновременно с саммитом ЕС. И этому предшествовала организованная провокация с убийством женщины, атакой на белорусских детей, которые ехали по Брянской областиуказал Гигин
При этом, отметил политик, Запад никак не осудил произошедшее.
Мы не заметили не то чтобы никакого осуждения, а была практически полная поддержка высказана со стороны Запада. Точно такая же, какой была поддержка со стороны Европейского союза так называемому ультиматуму Зеленского [в адрес Белоруссии]. То есть четко нужно понимать, это не взбрык киевского режима, это организованная стратегияподчеркнул Гигин
Белорусский политик полагает, что таким образом Киев старается ослабить союзные отношения между Минском и Москвой.
Накануне Зеленский заявил, что ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии, якобы использовавшиеся для корректировки ударов по Украине, прекратили работу.