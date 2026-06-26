Москва26 июн Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о неких ретрансляторах в Белоруссии на границе с Украиной - классическая информационно-психологическая специальная операция (ИПсО). Об этом заявил ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Зеленский на днях заявил о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по утверждению украинской стороны, помогают российской армии атаковать украинские объекты. Позже Зеленский заявил, что ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии прекратили работу.

Мы имеем дело с классической ИПсО. Вот этот термин информационно-психологических специальных операций мы несколько замылили, заездили, и когда столкнулись с такой стратегической операцией, то как бы и не применяем этот термин. А зря. Это классическая ИПсО. Цель понятна - воздействие на белорусское общество в данном случае, воздействие на белорусские власти. По поводу того, что ретрансляторы были, потом их отключили - ну, это в стиле Зеленского: сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Такой "Вечерний квартал" в политико-авантюристическом исполнении заявил Вадим Гигин

По словам белорусского депутата, эту игру Зеленский ведет уже несколько месяцев, несмотря на отсутствие реакции со стороны Минска.

Про ретрансляторы он говорил еще в феврале, и опять была та же шарманка: сначала ретрансляторы, потом мы их "отключили" - при том, что белорусская сторона вообще никак это не комментировала. Обратите внимание на то спокойствие, ту выдержку, с которой президент Белоруссии относится к этим заявлениям. И Зеленский же постоянно перемежает - то якобы существуют угрозы со стороны Белоруссии, то ретрансляторы, то его беспокоит то, что мы бензин поставляем. И вот он это проворачивает раз за разом - мы практически на это никак не реагируем. И более того, западные аналитики, западные журналисты говорят, что эти домыслы Зеленского не имеют никаких оснований отметил Гигин

По словам депутата, в Белоруссии сохраняется абсолютно спокойная и рабочая обстановка.

После ультиматумов [Зеленского] мы проводили большое мероприятие - парламентский форум в Бресте. Это аналог тому форуму, который был в Волгограде, вы в нем участвовали в прошлом году. В Брест, а это совсем рядом с украинской границей, приехал спикер Государственной думы, приехали зарубежные парламентарии, абсолютно спокойная обстановка. Сейчас у нас в стране проходит форум регионов. [Председатель Совета Федерации ФС РФ] Валентина Ивановна Матвиенко в Минске, губернаторы целого ряда российских регионов - то есть абсолютно спокойная рабочая обстановка. И нельзя сказать, что мы не обращаем внимания на угрозы Зеленского. Но, тем не менее, мы прекрасно отдаем себе отчет, что в данном случае речь идет именно о политико-информационном воздействии. А для того чтобы это не переходило в военную стадию, наши силовики принимают все необходимые меры сообщил Гигин

Белоруссия ощущает попытки втянуть ее в войну, заявил накануне министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин. По его словам, ситуация у границ Белоруссии остается крайне нестабильной и развивается по эскалационному сценарию.