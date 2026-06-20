Зеленский снова угрожает Белоруссии Зеленский потребовал от Белоруссии убрать ретрансляторы с границы

Москва20 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести от границы с Украиной ретрансляторы, которые якобы используются для наведения российского оружия. Об этом сообщают украинские СМИ.

В частности, Зеленский утверждает, будто эти ретрансляторы применялись при ударах по Житомирской, Ровенской и Волынской областям.

Также, по словам главы киевского режима, у него есть данные о всех белорусских заводах, которые поставляют топливо и комплектующие для российской армии.

Согласно статистике, которую приводит Зеленский, в период с января по май 2026 года поставки бензина из Белоруссии в РФ выросли в 13 раз, а дизельного топлива – в 3 раза.