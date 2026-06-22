Москва22 июнВести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который передвигается под тотальным контролем британских спецслужб, не следует злить белорусов. На это указал руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в разговоре с KP.ru.
19 июня Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.
Межевич отметил, что глава киевского режима полностью утратил самостоятельность в решении вопросов собственной безопасности, доверив ее иностранным специалистам.
В отличие от Зеленского, который даже пописать ходит с британским спецназом, Лукашенко, когда надо, берет самое дорогое, что у него есть – сына и автомат – и выходит навстречу опасностиподчеркнул Межевич
По его мнению, похожий уровень самостоятельности Зеленского наблюдается и в области принятия стратегических решений в отношении Белоруссии. Межевич пояснил, что глава киевского режима пытается обострить отношения с Минском с подачи его западных кураторов. Однако, отметил эксперт, украинское руководство недооценивает историческую память соседнего народа.
22 июня Зеленский вновь выступил с резким заявлением в адрес Минска, потребовав, чтобы Белоруссия прекратила техническую помощь России в ударах по Украине. Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают российской армии наносить удары по территории Украины.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящей встречи обсудят угрозы главы киевского режима в адрес Минска.