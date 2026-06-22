Межевич: ходящему в туалет со спецназом Зеленскому не стоит злить белорусов

Зеленского предостерегли от дерзостей в адрес Белоруссии Межевич: ходящему в туалет со спецназом Зеленскому не стоит злить белорусов

Москва22 июн Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который передвигается под тотальным контролем британских спецслужб, не следует злить белорусов. На это указал руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в разговоре с KP.ru.

19 июня Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.

Межевич отметил, что глава киевского режима полностью утратил самостоятельность в решении вопросов собственной безопасности, доверив ее иностранным специалистам.

В отличие от Зеленского, который даже пописать ходит с британским спецназом, Лукашенко, когда надо, берет самое дорогое, что у него есть – сына и автомат – и выходит навстречу опасности подчеркнул Межевич

По его мнению, похожий уровень самостоятельности Зеленского наблюдается и в области принятия стратегических решений в отношении Белоруссии. Межевич пояснил, что глава киевского режима пытается обострить отношения с Минском с подачи его западных кураторов. Однако, отметил эксперт, украинское руководство недооценивает историческую память соседнего народа.

22 июня Зеленский вновь выступил с резким заявлением в адрес Минска, потребовав, чтобы Белоруссия прекратила техническую помощь России в ударах по Украине. Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают российской армии наносить удары по территории Украины.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящей встречи обсудят угрозы главы киевского режима в адрес Минска.