Кремль: Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Белоруссии Путин и Лукашенко в ходе предстоящей встречи могут обсудить угрозы Зеленского

Москва22 июн Вести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут в ходе предстоящей встречи обсудить угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

19 июня Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент республики не распорядится убрать ее в течение недели. По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.

Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом говорил, в обозримой перспективе планирует осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы сказал Песков

22 июня Зеленский также выступил с резким заявлением в адрес Минска, потребовав, чтобы Белоруссия прекратила техническую помощь России в ударах по Украине. Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают российской армии наносить удары по территории Украины.