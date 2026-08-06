Росстат зафиксировал дефляцию в РФ на неделе с 28 июля по 3 августа

Росстат зафиксировал дефляцию в России Росстат зафиксировал дефляцию в РФ на неделе с 28 июля по 3 августа

Москва6 авг Вести.Индекс потребительских цен в РФ в период с 28 июля по 3 августа составил 99,98%, что означает недельную дефляцию в размере 0,02%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 5 августа на сайте ведомства.

Согласно оценке ведомства, с начала августа цены не изменились. С начала 2026 года они выросли на 4,84%.

Плодоовощная продукция за отчетный период подешевела в среднем на 0,7%. Цены снизились на белокочанную капусту (-3,3%), картофель (-2,5%), морковь (-2,3%), а также на помидоры (-2,2%). Огурцы выросли в цене на 0,8%, яблоки и бананы — на 0,7%.

Стоимость дизельного топлива упала на 1,6%, а бензина — на 1,1%.

Между тем, согласно оценкам Банка России, инфляция по итогам второго квартала 2026 года достигла 6%. В комментариях к среднесрочному прогнозу регулятор также отметил, что в третьем квартале ожидается показатель на уровне 6,3%.

Ранее в РФ в период с 13 по 18 мая потребительские цены снизились на 0,02%. Продовольственные товары подешевели на 0,26%, в том числе плодоовощная продукция — на 2,21%