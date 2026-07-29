Росстат: инфляция за неделю с 21 по 27 июля составила 0,04%

Недельная инфляция в России резко замедлилась Росстат: инфляция за неделю с 21 по 27 июля составила 0,04%

Москва29 июл Вести.Недельный рост цен в России с 21 по 27 июля сократился до минимального значения — 0,04%. Неделей ранее этот показатель составлял 0,17%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отрицательная ценовая динамика наблюдалась на целый ряд категорий товаров, включая помидоры (–3,6%), капусту (–2,3%), картофель (–2%) и огурцы ( –1,2%). Сильнее всего за неделю подорожали сахар (+2%), куриное мясо (+1,9%), гречка (+1,2%) и свинина (+1,1%).

Рост цен на бензин замедлился до 0,6% (против +1,7% неделей ранее). Дизель подешевел на 0,1%.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что более быстрый рост экономики мог бы привести к ускорению инфляции, поэтому нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны.