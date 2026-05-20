Москва20 маяВести.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщил о второй стране с начала текущего года волне дефляции, которая составила 0,02%. Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства.
Согласно статистическим данным, с начала мая потребительские цены в России увеличились на 0,04%. Однако стоимость плодоовощной продукции в среднем снизилась на 2,2%, включая такие товары, как огурцы, помидоры и бананы.
В период с 13 по 18 мая зафиксировано снижение цен на ряд продуктов: куриные яйца, баранина, сливочное масло, гречневая крупа, свинина, мука и пшено.
Кроме того, уменьшилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 2,2%, а также проживания в двухзвездочных гостиницах — на 0,1%.
Ранее, с 28 апреля по 4 мая, Росстат впервые с начала 2026 года зафиксировал дефляцию на уровне 0,02%. В тот период отмечалось значительное снижение цен на плодоовощную продукцию — на 2,66%.