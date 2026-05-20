В России второй раз за год зафиксирована дефляция 0,02%

Москва20 мая Вести.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщил о второй стране с начала текущего года волне дефляции, которая составила 0,02%. Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Согласно статистическим данным, с начала мая потребительские цены в России увеличились на 0,04%. Однако стоимость плодоовощной продукции в среднем снизилась на 2,2%, включая такие товары, как огурцы, помидоры и бананы.

В период с 13 по 18 мая зафиксировано снижение цен на ряд продуктов: куриные яйца, баранина, сливочное масло, гречневая крупа, свинина, мука и пшено.

Кроме того, уменьшилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 2,2%, а также проживания в двухзвездочных гостиницах — на 0,1%.

Ранее, с 28 апреля по 4 мая, Росстат впервые с начала 2026 года зафиксировал дефляцию на уровне 0,02%. В тот период отмечалось значительное снижение цен на плодоовощную продукцию — на 2,66%.