В России подешевели огурцы и помидоры

Москва20 мая Вести.Стоимость огурцов в России понизилась на 10,9% с 13 по 18 мая. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

В целом потребительские цены за этот период снизились на 2%, добавили в ведомстве.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-2,2%), в том числе на огурцы (-10,9%), помидоры (-8,6%) и бананы (-0,5%). Изменились цены: на капусту белокочанную +3,2%, лук репчатый +2,4%, свеклу столовую +1,6%, морковь +0,6%, картофель +0,3% и яблоки +0,2% говорится в сообщении

Также снизились цены на куриные яйца (-2%), баранину (-1,3%), сливочное масло и гречневую крупу (-0,5%), свинину, пшеничную муку и пшено (-0,3%), а также ряд других товаров.

Ранее Росстат заявил, что, по предварительным оценкам, ВВП России снизился на 0,2% в январе-марте 2026 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.