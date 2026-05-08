Назван самый подешевевший за месяц продукт в России РИА Новости: огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом

Москва8 мая Вести.Цены на огурцы в России к концу апреля упали на 15%, что сделало их самым подешевевшим продуктом за месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Руспродсоюза".

В топ-3 подешевевших за месяц продуктов также вошли помидоры (–3,2%) и бананы (–2,4%).

Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него к 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта рассказали в организации

К концу апреля средняя стоимость огурцов составила 193,7 рубля за кг, помидоров — 303,7 рубля/кг, бананов — 161 рубль/кг.

Ранее ФАС сообщила о снижении цен на социальные товары в регионах России.