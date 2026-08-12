"Руспродсоюз": помидоры в июле подешевели почти на 13%

Назван самый подешевевший за месяц продукт "Руспродсоюз": помидоры в июле подешевели почти на 13%

Москва12 авг Вести.Помидоры стали продуктом с самым заметным снижением средней розничной цены за месяц — к 3 августа они подешевели на 12,7%. Об этом РИА Новости сообщили в "Руспродсоюзе".

В рейтинг также вошли другие овощи борщевого набора. За месяц снизились цены на огурцы, капусту, картофель и лук.

Овощи борщевого набора возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов за месяц. Лидером рейтинга стали помидоры, средние розничные цены на которые к 3 августа 2026 года упали на 12,7% за месяц говорится в сообщении

По данным "Руспродсоюза", огурцы за месяц подешевели на 10,3%, капуста — на 7,5%, картофель — на 6,7%, а лук — на 4,3%.

Таким образом, все пять позиций в рейтинге самых подешевевших продуктов за месяц составили овощи.

Ранее в "Руспродсоюзе" предупредили о возможных рисках скорого подорожания шоколада. Из-за подорожания фьючерсов на какао-бобы производители начали закладывать риски в цены готового продукта.