"Коммерсант": россияне переходят с томатов и огурцов на картофель и капусту

Москва29 мая Вести.Российские покупатели в начале 2026 года заметно охладели к огурцам, томатам и сладкому перцу, переключившись на более дешевые картофель и капусту. Такую картину фиксируют аналитики NTech по итогам первых трех месяцев года, сообщает газета "Коммерсант".

По данным NTech, в первом квартале 2026 года сильнее всего просели продажи сладкого перца (-11%), огурцов (-9,1%) и моркови (-4,2%). Картофель и капуста, напротив, подросли — на 4,6% и 3,3%. Общий итог по овощному рынку: -0,3% в натуральном выражении и -2,4% в деньгах.

Главная причина, как пишет газета, это ценовой разрыв. Томаты в апреле стоили 304 руб./кг, перец — 333 руб./кг, тогда как картофель и капуста подешевели на треть — до 55 и 44 руб./кг соответственно. По словам Дмитрия Краснова из "Рексофт Консалтинга", замедление роста доходов вынуждает покупателей экономить, причем даже подешевевший товар не воспринимается как доступный.

Давят на рынок и другие факторы, пишет газета. Логистические сбои из-за ближневосточного конфликта бьют по поставкам перца — половина его объема идет из Ирана. Ритейл при этом последние пять лет планомерно вытесняет бюджетный ассортимент более дорогими позициями вроде томатов черри, что дополнительно поднимает среднюю цену. Участники рынка также отмечают падение интереса к овощам у молодой аудитории.

Зампред "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов объяснил "Коммерсанту" падение спроса на дорогие овощи инфляцией и общим сжатием потребления: люди переходят на базовые, долго хранящиеся продукты. Картофель и капуста в этом смысле идеальны — дешевы, калорийны и лежат в основе большинства повседневных блюд.

Ранее сообщалось, что к концу апреля огурцы подешевели в России сильнее всего.