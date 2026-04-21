"Руспродсоюз": картофель подешевел за год почти на треть

Москва21 апр Вести.Стоимость картофеля за год снизилась почти на треть, что делает его самым подешевевшим продуктом, сообщило РИА Новости со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продуктов питания в России "Руспродсоюз".

Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32,4% по сравнению с прошлым годом отметили в организации

Помимо картофеля, верхние строчки рейтинга занимают капуста, цена на которую упала на 29,3%, свекла (20,1%) и лук (17,9%).