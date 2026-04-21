Москва21 апрВести.Стоимость картофеля за год снизилась почти на треть, что делает его самым подешевевшим продуктом, сообщило РИА Новости со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продуктов питания в России "Руспродсоюз".
Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32,4% по сравнению с прошлым годомотметили в организации
Помимо картофеля, верхние строчки рейтинга занимают капуста, цена на которую упала на 29,3%, свекла (20,1%) и лук (17,9%).