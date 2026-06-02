АКОРТ: картофель в России подешевел на 48,4% до 39 рублей за килограмм

Картофель в России подешевел почти на 50% АКОРТ: картофель в России подешевел на 48,4% до 39 рублей за килограмм

Москва2 июн Вести.Цена за килограмм картофеля снизилась почти на 50%, заявил агентству РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Минимальная стоимость картофеля, по его словам, понизилась до 39 рублей за килограмм. Также подешевели свекла (на 47%, до 41 рубля за килограмм), репчатый лук (на 42%, до 38 рублей), белокочанная капуста (на 41%, до 40 рублей).

На середину мая 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях. Базовый набор этих продуктов за год подешевел в среднем на 11,4% сказал Богданов

Ранее в России снизилась цена на основные ингредиенты окрошки.