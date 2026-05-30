Москва30 мая Вести.В России снизилась средняя стоимость приготовления окрошки на четыре порции. Цена продуктовой корзины на это блюдо в 2026 году составляет 448,6 рубля. Об этом сообщил в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков в беседе с ТАСС.

В список продуктов, взятых за основу для расчетов, вошли по 300 граммов картофеля и вареной колбасы, четыре яйца, по 200 граммов огурцов и редиса, пучок свежей зелени, литр кваса и 80 граммов сметаны.

Востриков уточнил, что в прошлом году на приготовление окрошки россиянам пришлось бы потратить 450,9 рубля. Так, средняя стоимость этого блюда снизилась на 0,5%.

Ранее "Руспродсоюз" сообщил о подорожании свиного шашлыка в 2026 году на 4,7%.