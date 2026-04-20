Москва20 апр Вести.Стоимость красной икры в России снизилась на 15%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Рыбного союза и слова опрошенных экспертов.

Издание приводит данные Росстата, в которых указывается, что средняя розничная стоимость одного килограмма икры лососевых рыб в РФ по итогам первого квартала текущего года составила 9387 руб. Это на 1,8% дешевле, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом аналитический центр Рыбного союза отмечает, что полочная цена икры горбуши, являющейся основным продуктом в данной категории, за этот же период снизилась на 14% до 9100 руб. за 1 кг.

У опрошенных "Ведомостями" игроков рынка аналогичные данные. Представители торговой сети "Перекресток" (входит в X5) говорят, что в январе–марте средняя стоимость икры лососевых рыб сократилась на 15–18%. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщили, что у крупных федеральных ритейлеров данный товар в первом квартале снизился по стоимости на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В Рыбном союзе объяснили, что снижение розничных цен на икру горбуши связано прежде всего с ростом производства этой продукции в 2025 году на 60–65% к уровню предыдущего года до 8000 т.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк пояснил, что в 2024 году рынок столкнулся с ростом цен на этот товар в связи со слабой путиной, которая оказалась антирекордной за последние 20 лет (235 500 т). Это, по его словам, и привело к удорожанию красной икры как в оптовом, так и в розничном сегменте. Но уже в 2025 году ситуация изменилась: вылов тихоокеанского лосося, и прежде всего горбуши, прибавил 42,5% до 336 000 т, в результате чего предложение на рынке увеличилось.

Сильнее всего это отразилось на ценах на икру горбуши, поскольку на этот сегмент приходится 65–73% объема во всей категории сказал Березнюк

Эксперт отметил, что рынок на сегодняшний день находится в фазе нормализации после периода резкого сокращения доступного сырья и аномального удорожания.

Коррекция цен на икру горбуши – это реакция на "урожайный" год и накопившиеся запасы при сдержанном спросе подытожил эксперт

Ранее сообщалось, что цена за килограмм сливочного масла в России в январе упали почти на 36 рублей. Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман объяснила это тем, что цена сравнивается с аналогичным периодом 2025 года.