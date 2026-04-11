Шестаков: в РФ к концу 2026 года могут произвести 10-11 тыс. тонн красной икры

В Росрыболовстве оценили перспективы производства красной икры в 2026 году

Москва11 апр Вести.Объем производства красной икры в России по итогам 2026 года может составить 10-11 тысяч тонн, которых будет достаточно для внутреннего рынка. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По итогам расширенного заседания коллегии ведомства Шестаков подчеркнул, что подобные показатели возможны при вылове лососевых на уровне около 230 тысяч тонн, говорится в материале ТАСС.

Если мы выловим лососевых в 230 тысяч тонн, производство икры составит 10-11 тысяч тонн. Всем хватит, конечно же. Хватит и для внутреннего рынка, и, если понадобится, поставим на внешние рынки сказал глава Росрыболовства

Ранее он сообщил, что в стране может сократиться вылов лососевых. Шестаков отметил, что определить, сколько в итоге будет выловлено, пока затруднительно.