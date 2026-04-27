Шестаков заявил, что в 2026 году будет произведено порядка 12 тысяч тонн икры Шестаков: порядка 12 тысяч тонн икры будет произведено в 2026 году

Москва27 апр Вести.В 2026 году будет произведено порядка 12 тысяч тонн икры. Об этом сообщил журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Также он сообщил, что по минтаю и сельди показатели не изменятся.

В этом году ожидаем, что по минтаю, по сельди показатели будут такими же, как в 25-м году. Ну и, конечно же, будет все зависеть с точки зрения прогнозов по вылову, с подходом лососевых и подходом иваси. К сожалению, иваси в 25-м году не пришла в том объеме, в котором нам бы хотелось. Будем надеяться, что в этом году она подойдет… В целом у нас по вылову лососевых мы прогнозируем порядка где-то 230 тысяч тонн, и поэтому где-то 12 тысяч тонн икры мы ожидаем, что будет произведено заявил он

Ранее сообщалось, что в 2025 году производство красной икры в России резко возросло. По словам Шестакова, увеличение в сравнении с 2024 годом составило 35%.