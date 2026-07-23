На Сахалине хотят сохранить цену на красную икру на уровне 2025 года

На Сахалине производители хотят удержать цену на красную икру до 9 тысяч рублей На Сахалине хотят сохранить цену на красную икру на уровне 2025 года

Москва23 июл Вести.В Сахалинской области производители красной икры рассчитывают сохранить стоимость продукта на уровне 2025 года – не выше 8-9 тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максима Козлова.

В ходе пресс-конференции он заявил, что такой ценовой коридор удастся удержать, если вылов лососевых достигнет прогнозируемых 30 тысяч тонн. В случае снижения объемов добычи стоимость может измениться.

Если мы возьмем 30 тысяч тонн с небольшим, которые нам прогнозирует наука, я думаю, что цена должна остаться в пределах ценовой политики предыдущего года… Надеюсь, что вот 8-9 тысяч рублей – эта цена все же сможет задержаться цитирует Максима Козлова РИА Новости

В Министерстве по рыболовству Сахалина добавили, что, по прогнозам ученых, в текущем году планируется добыть порядка 34 тысяч тонн тихоокеанских лососей.

При этом участники пресс-конференции отметили, что на юге Сахалина рыбаки все чаще фиксируют в ставных неводах большие объемы тунца и других тропических видов рыб, что может повлиять на промысел горбуши. Тем не менее в отрасли надеются на освоение прогнозируемого объема вылова.