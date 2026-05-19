"Коммерсант": продажи черной икры в России с начала года снизились на 22%

СМИ сообщили о сокращении продаж черной икры в России с начала года "Коммерсант": продажи черной икры в России с начала года снизились на 22%

Москва19 мая Вести.Продажи черной икры в России в январе-апреле 2026 года сократились на 22% в натуральном выражении по сравнению с показателями, зафиксированными в тот же период в прошлом году. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на данные компании "Эвотор".

Как следует из материала, в денежном выражении оборот черной икры снизился на 12%. По словам заместителя председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, отрасль в целом фиксирует падение спроса на деликатесы среди россиян. Он уточнил, что это связано с тем, что потребители сокращают частоту покупок, а также делают выбор в пользу более бюджетных вариантов.

Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году следует из публикации

Вместе с тем в Рыбном союзе отметили, что производство черной икры в России в первом квартале сократилось на 7% - до 17 тонн. По данным "Честного знака", выпуск этого продукта упал на треть - до 22,7 тонны.

Ранее издание "Ведомости" писало, что стоимость красной икры в России снизилась на 15%.