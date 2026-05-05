В России продажи шоколада падают второй год подряд "Ведомости": продажи шоколада в России сократились на 15%

Москва5 мая Вести.По итогам 2025 года объем продаж шоколадных плиток в России составил 231 тыс. т, или 292 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в публикации газеты "Ведомости".

Уточняется, что данные показатели связаны с экономией и трендом на здоровый образ жизни.

В натуральном выражении этот показатель [объем продаж шоколадных плиток в России] сократился на 15%, тогда как в денежном, наоборот, вырос на 14%. Данный рынок в штуках падает уже второй год подряд. В 2024 г. реализация такой продукции также снизилась на 6%. Правда, в рублях она увеличилась на 10% сообщается в публикации

По словам эксперта, снижение продаж обусловлено подорожанием такой продукции на фоне увеличения себестоимости производства. "Беспрецедентный дефицит какао-бобов на мировых биржах в 2024 г. привел к росту цен, которые на пике достигали $12 000 за 1 т", - сказал Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный.

Кроме того, спрос на шоколад падает из-за тренда на здоровый образ жизни. Такую причину называют на кондитерской фабрике "Волшебница". Высокая калорийность шоколада воспринимается сторонниками здорового образа жизни как нечто нежелательное, в результате часть покупателей отказывают себе в сладостях, резюмируют там.

Ранее стало известно, что стоимость красной икры в России снизилась на 15% из-за роста предложения на рынке.