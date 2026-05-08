Москва8 мая Вести.Один из крупнейших российских производителей шоколада – компания "Объединенные кондитеры" (бренды "Аленка", "Бабаевский", "Рот Фронт" и другие) – сократила четверть сотрудников и планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом пишут "Известия".

Как выяснило издание, по итогам 2025 года натуральные продажи конфет и плиток упали на 15%, хотя в деньгах выросли на 14% из-за подорожания. По данным Росстата, только с начала 2026 года шоколад в рознице прибавил около 13%.

Среднесписочная численность сотрудников компании сократилась на 24% – до 2793 человек, следует из пояснительной записки к отчетности. Собеседники издания подтвердили, что это антикризисная мера.

Сокращение численности персонала обусловлено оптимизацией структуры и повышением эффективности предприятий группы пояснил управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный

Эксперты также связывают оптимизацию со снижением спроса и ростом издержек. Так, из-за шринкфляции вес плитки "Аленка" уменьшился со 100 до 75 граммов. Потребители все чаще переключаются на леденцы и мармелад из-за падения качества продукции. При этом цена какао-бобов в начале мая достигла 3,6 тысячи долларов за тонну, что на 11% больше, чем в апреле.

В компании стремятся повысить производительность, модернизируют линии и пересматривают фонд оплаты труда. В 2026 году, по прогнозам аналитиков, оптимизация рынка продолжится на фоне замедления спроса и нового скачка стоимости сырья.

Ранее Банк России раскритиковал российские компании за медленное сокращение персонала. Как объяснил регулятор, штат не сокращается, несмотря на снижение спроса на продукцию, из-за чего рынок труда медленнее возвращается к балансу.