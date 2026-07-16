Росстат: цены на шоколад в России опустились почти на 2% за полгода

В России килограмм шоколада за полгода сбавил цену почти на 2% Росстат: цены на шоколад в России опустились почти на 2% за полгода

Москва16 июл Вести.В России стоимость шоколада опустились на 1,7% за шесть месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РИА Новости.

Согласно данным статистики, в январе средняя стоимость килограмма шоколада составляла 1 554,06 рубля, а к июню она снизилась до 1 527,87 рубля. В феврале цена снизилась до 1 549 рублей, в марте — до 1 542 рублей, в апреле и мае стабилизировалась на отметке около 1 530 рублей.

По мнению экспертов рынка, цена снизилась на фоне стабилизации мировых цен на какао-бобы: за период с января по июнь их стоимость уменьшилась на 16,3%, достигнув отметки в 4 165 долларов за тонну.

Финансовый советник и основатель финансового агентства Rodin.Capital Алексей Родин пояснил, что мировые цены на какао пережили резкое падение после периода рекордного роста, что и объясняет текущее падение цен на шоколад.

Ранее сообщалось, что в России продажи шоколада падают второй год подряд. По итогам 2025 года объем продаж шоколадных плиток в России составил 231 тысячу тонн, или 292 млрд рублей, что на 15% меньше, нежели в 2024 году.