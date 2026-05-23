В России на 15% снизились цены на мороженое

Москва23 мая Вести.На 15% снизились цены на мороженое в России, передает РИА Новости слова председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.

По его словам, основу продаж составляют классические форматы, но с недавних пор увеличился спрос на ЗОЖ-продукцию, например, на мороженое без сахара.

Мороженое весом 70 граммов можно купить от 17 рублей, причем за неделю цены на него снизились примерно на 15%, мороженое весом 100 граммов - от 44 рублей сказал Богданов

Ранее лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов призвал провести разъяснительную работу с производителями мороженого и исключить необоснованное повышение стоимости этого продукта.