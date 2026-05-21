Миронов призвал разобраться с ценами на мороженое Миронов: пора остановить необоснованное подорожание мороженого

Москва21 мая Вести.Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов заявил ТАСС, что объективных причин для резкого роста цен на мороженое в России нет. Он призвал провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение стоимости продукта.

У меня простой вопрос к торговым сетям и производителям: почему в мае этого года снова так сильно подорожало мороженое? сказал депутат, напомнив, что аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году

По его оценке, теперь расходы семьи из трех человек на покупку мороженого уже могут превысить 400–500 рублей, что по карману далеко не всем.

"Налицо банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. С ценами здесь пора наводить порядок", — подчеркнул Миронов.

Он также последовательно опроверг основные аргументы производителей. По его словам, ссылка на волатильность рубля неубедительна, поскольку нынешний курс выгоден для импортных закупок. Рост цен на сырье (молоко, сливочное масло, сливки, сахар) не настолько силен, чтобы обосновать скачок стоимости мороженого. Удорожание упаковки не оказывает решающего влияния на конечную цену, а затраты на логистику — общая проблема для всех товаров, заключил парламентарий.