Миронов: необходимо установить потолок цен на обучение в вузах Миронов предложил ограничить стоимость обучения в высших учебных заведениях

Москва2 мая Вести.В России необходимо ввести "потолок" цен на обучение в высших учебных заведениях, чтобы повысить уровень доступности высшего образования. Таким мнением поделился председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

В беседе с "Газетой.Ru" он также назвал "коммерческим произволом" рост цен на высшее образование.

Необходимо установить "потолок" предельных цен на обучение, чтобы их не сами вузы определяли, как хотели сказал Миронов

Миронов также призвал сделать обучение бесплатным в тех сферах, где Россия испытывает стратегический дефицит кадров.

Накануне парламентарий предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ до 60 тысяч рублей.

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Федеральную антимонопольную службу проверить основания для роста стоимости образования в вузах страны и обеспечить контроль за ценами на обучение на коммерческой основе.