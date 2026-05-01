Депутат Миронов предложил более чем вдвое увеличить МРОТ в России

Депутат Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей Депутат Миронов предложил более чем вдвое увеличить МРОТ в России

Москва1 мая Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России более чем вдвое, до 60 тысяч рублей. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Миронова, действующий МРОТ в размере чуть более 27 тысяч рублей не соответствует реальным потребностям граждан. Он подчеркнул, что минимальная зарплата, как и пенсии, должна быть не ниже предложенного уровня.

Нужно повышать минимальный размер оплаты труда. Сегодня официальный МРОТ в России – чуть выше 27 тысяч рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч рублей сказал Миронов

Кроме того, он предложил закрепить на законодательном уровне норму о минимальной почасовой оплате труда.

Ранее Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей, чтобы выровнять уровень зарплат между регионами России. Эту инициативу он предлагал реализовать в течение полутора-двух лет.