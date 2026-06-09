"Хотя бы 40 тысяч надо платить": сенатор Артамонов — о новой планке МРОТ в РФ В Совфеде считают необходимым повышение МРОТ до 40 тыс. рублей

Москва9 июн Вести.На полях Петербургского международного экономического форума председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в беседе с ТАСС заявил, что минимальный размер оплаты труда в России необходимо в перспективе довести до 40 тысяч рублей. При этом, подчеркнул сенатор, повышение должно быть соразмерно реальным возможностям государственной казны.

Рассуждая о необходимости увеличения МРОТ, парламентарий сослался на личные наблюдения и реалии рыночной экономики.

Конечно, надо повышать минимальный размер оплаты труда, потому что рыночные цены растут, людям надо как-то жить. <…> Я иногда хожу с супругой в магазин, а оплачиваю я, и я вижу, что покупаем одно и то же практически, а плачу намного больше. По нынешним временам, как сейчас складывается стоимость жизни, хотя бы 40 тыс. надо уже платить отметил Артамонов

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что любые решения в этой сфере должны быть взвешенными.

А эти 40 [тыс. рублей МРОТ], которые я сказал, — из потребностей. То есть как людям нужно было бы платить пояснил он, добавив, что увеличивать МРОТ следует "исходя из возможностей" бюджета

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 27 093 рублей, что на 20,7% выше показателя предыдущего года.