Эксперт Сафонов: размер МРОТ в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей

Эксперт рассказал о прогнозах на размер МРОТ в следующем году Эксперт Сафонов: размер МРОТ в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей

Москва2 авг Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году может превысить 32 тысячи рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей отметил эксперт

Такой прогноз Сафонов дал исходя из темпов роста МРОТ в последние годы. Этот показатель каждый раз увеличивался сразу на несколько тысяч рублей, поэтому можно ожидать роста на 3,9 или 5,05 тысячи рублей.

Обновленный МРОТ начнет действовать с 1 января 2027 года, а его окончательный размер власти утвердят в конце текущего года.