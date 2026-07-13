Москва13 июлВести.Основными факторами, из-за которых будут расти зарплаты в 2026-2027 годах, станут дефицит высококвалифицированных кадров и рост МРОТ, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных план не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадровотметил эксперт
Он также заявил, что размер средней зарплаты в РФ в ближайшие годы продолжит увеличиваться, однако темпы роста постепенно снизятся.