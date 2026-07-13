Эксперт Балынин назвал факторы, которые повлияют на рост зарплат в 2027 году

Россиянам рассказали, что окажет влияние на рост зарплат в следующем году Эксперт Балынин назвал факторы, которые повлияют на рост зарплат в 2027 году

Москва13 июл Вести.Основными факторами, из-за которых будут расти зарплаты в 2026-2027 годах, станут дефицит высококвалифицированных кадров и рост МРОТ, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных план не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров отметил эксперт

Он также заявил, что размер средней зарплаты в РФ в ближайшие годы продолжит увеличиваться, однако темпы роста постепенно снизятся.