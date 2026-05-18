Решетников: в экономике России есть резервы для повышения зарплаты

Москва18 мая Вести.В экономике России сохраняются резервы, которые можно задействовать для повышения заработной платы, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК.

В условиях дефицита кадров предприятия стремятся привлекать работников, в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат​​​, отметил Решетников.

Между тем динамика роста по отраслям неодинакова. Как следствие, спрос на рабочую силу варьируется: где‑то сложилась острая нехватка кадров, а где‑то потребность в сотрудниках снизилась, пояснил министр.

Поэтому объективно идут межотраслевые перетоки. Росстат ежемесячно публикует данные об изменении заработных плат по отраслям. Мы видим, что лидеры по росту зарплат постоянно меняются подчеркнул министр

Размер средней заработной платы в России составит к концу 2026 года 108,3 тыс. руб. (+ 7,8% в годовом выражении), в 2027 году - 115,4 тыс. руб., в 2028 году - 123,3 тыс. руб., прогнозирует Минэкономразвития.