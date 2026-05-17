Средний размер зарплаты в России к 2029 году превысит 130 тысяч рублей

Москва17 мая Вести.Размер средней зарплаты в России к 2029 году будет находиться на отметке в 132,1 тысячи рублей.

Уточняется, что это на 31,6% больше, чем в 2025 году, когда средний показатель составлял 100,4 тысячи рублей, следует из материала агентства РИА Новости.

При расчете среднемесячной начисленной заработной платы учитываются доходы всех сотрудников организаций, включая премии, бонусы и выплаты до вычета налогов.

Данный показатель отражает как обычные, так и сверхвысокие зарплаты.

Ранее стало известно, что размер средней заработной платы в России к концу текущего года составит 108,3 тысячи рублей, что на 7,8% выше, чем в 2025 году.