Средние зарплаты в России вырастут к концу 2026 года до 108,3 тысячи рублей

Москва14 мая Вести.Размер средней заработной платы в РФ к концу текущего года составит 108,3 тысячи рублей, что на 7,8% выше значений прошлого года, сообщило РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей.

В 2025 году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В текущем году ожидается ее рост до 108,3 тысячи рублей написали в агентстве

Согласно прогнозам, в последующие годы зарплаты также подрастут: до 115,4 тысячи за 2027 год и до 123,3 тысячи за 2028.