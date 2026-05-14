Москва14 маяВести.Размер средней заработной платы в РФ к концу текущего года составит 108,3 тысячи рублей, что на 7,8% выше значений прошлого года, сообщило РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей.
В 2025 году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В текущем году ожидается ее рост до 108,3 тысячи рублейнаписали в агентстве
Согласно прогнозам, в последующие годы зарплаты также подрастут: до 115,4 тысячи за 2027 год и до 123,3 тысячи за 2028.