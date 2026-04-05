Номинальная зарплата россиян выросла в пять раз за 15 лет, но есть нюанс

Москва5 апр Вести.За прошедшие 15 лет среднемесячная номинальная зарплата россиян выросла в пять раз. Это следует из статистики, проанализированной ТАСС.

Если в 2010 году средняя начисленная зарплата по России составляла около 21 тыс. рублей в месяц, в 2015 году - 34 тыс. рублей, то в 2025 году, по данным Росстата, этот показатель вырос примерно до 100 тыс. рублей. Таким образом, с 2015 года показатель вырос в три раза.

Внутри года динамика зарплат остается стабильной: они постепенно растут от месяца к месяцу с небольшим спадом летом и в начале осени. Традиционно самый заметный рост приходится на IV квартал, особенно на декабрь. Эксперты связывают это с сезонными факторами, в том числе с досрочными выплатами перед новогодними праздниками и начислением годовых премий.

Однако, как отметила заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова, номинальные цифры не учитывают уровень инфляции.

Пятикратный рост номинальной заработной платы - это, конечно, впечатляющая цифра, но она отражает лишь частично реальное положение вещей. Реальная покупательная способность выросла лишь на десятки процентов, а не в разы сказала эксперт

По словам Шамсутдиновой, рост реально располагаемых доходов населения составил 8,2% в 2024 году и 7,4% - по итогам 2025 года.

