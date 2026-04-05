Эксперт Сафонов объяснил, почему у мужчин пенсия выше, чем у женщин

Москва5 апр Вести.Мужчины получают более высокую пенсию благодаря страховому стажу, превышающему женский в среднем почти на шесть лет, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт добавил, что в 2026 году мужчины выходят на пенсию в 64 года, а женщины - в 59. По словам Сафонова, средний трудовой стаж мужчины составляет около 42 лет, а у женщины - 35,9 года.

Ранее Сафонов рассказал об эффекте "потолка" при начислении пенсионных баллов.