Москва4 июн Вести.Страховая пенсия формируется из фиксированной части и стажа, который человек заработал до выхода на пенсию. Об этом в беседе с MK.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли страховая пенсия быть ниже прожиточного минимума.

Страховая пенсия состоит из фиксированной части – в нынешнем году около 9,5 тысячи рублей - и стажа, который человек заработал до выхода на заслуженный отдых. Можно прикинуть, какой будет пенсия у человека, если его стаж составляет 15 лет, это минимум для получения страховой пенсии, и если у него зарплата находилась на уровне минимального размера оплаты труда. За свою трудовую биографию он накопит 15 индивидуальных пенсионных коэффициентов, а пенсию будет получать около 11 245 рублей. Ниже прожиточного минимума объяснил Сафонов

При этом эксперт отметил, что пенсионеры в таком случае будут получать доплату к пенсии - федеральную или региональную, в зависимости от субъекта проживания.

Ранее кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, что военнослужащие и сотрудники силовых ведомств на пенсии, которые после службы заработали необходимый трудовой стаж, смогут получить в июне две выплаты.