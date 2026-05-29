Москва29 маяВести.На автоматическое повышение размера пенсионных выплат в июне 2026 года могут рассчитывать россияне, которым исполнилось 80 лет, а также лица, получившие I группу инвалидности.
Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
В настоящее время фиксированная часть пенсии составляет 9584,69 рубля. После удвоения эта сумма увеличится до 19 168 рублей.
Эксперт пояснил, что пенсия состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Размер страховой части пособия зависит от трудового стажа и суммы страховых взносов.
Ранее стало известно, что в июне 2026 года пенсии будут выплачивать по графикам региональных отделений Социального фонда России, а точные даты зависят от конкретного субъекта Федерации, банка и выбранного способа доставки средств.
До этого Сафонов сообщил, что следующая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2026 года и коснется пособий, которые получают вышедшие в отставку представители силовых ведомств.