Эксперт Сафонов рассказал, кто может рассчитывать на повышение пенсии в июне

Москва29 мая Вести.На автоматическое повышение размера пенсионных выплат в июне 2026 года могут рассчитывать россияне, которым исполнилось 80 лет, а также лица, получившие I группу инвалидности.

Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В настоящее время фиксированная часть пенсии составляет 9584,69 рубля. После удвоения эта сумма увеличится до 19 168 рублей.

Эксперт пояснил, что пенсия состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Размер страховой части пособия зависит от трудового стажа и суммы страховых взносов.

Ранее стало известно, что в июне 2026 года пенсии будут выплачивать по графикам региональных отделений Социального фонда России, а точные даты зависят от конкретного субъекта Федерации, банка и выбранного способа доставки средств.

До этого Сафонов сообщил, что следующая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2026 года и коснется пособий, которые получают вышедшие в отставку представители силовых ведомств.