Эксперт Финогенова: повышение пенсии в июне ждет тех, кому в мае исполнилось 80

Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июне Эксперт Финогенова: повышение пенсии в июне ждет тех, кому в мае исполнилось 80

Москва11 мая Вести.Прибавка к пенсии в июне ожидает тех, кому в мае исполнится 80 лет, а также пенсионеров, у которых появились иждивенцы, получивших I группу инвалидности и тех, кто уволился с работы, сообщило РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В​​​. Плеханова Юлию Финогенову.

В июне возможность получить повышенную пенсию будет у ряда категорий граждан. Во-первых, до 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы. Инвалидам первой группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1 413,86 рубля отметила эксперт

Она также уточнила, что прибавку можно получить только единожды и по одному основанию.