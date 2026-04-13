Москва13 апр Вести.Прибавку пенсии в мае получат бывшие члены летных экипажей, работники угольной промышленности, а также граждане, достигшие в апреле 80-летия и те, кто оформил инвалидность первой группы, сообщило РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В​​​. Плеханова Юлию Финогенову.

В мае не предусмотрена индексация пенсий, но ряду категорий граждан пенсия будет пересчитана в сторону увеличения… это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности, для которых ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год рассказала Финогенова

Она уточнила, что по десять тысяч рублей ко Дню Победы также получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые проживают в России и странах Балтии.

Накопить дополнительный миллион рублей к пенсии можно, ежемесячно откладывая по 2–3 тысячи рублей и участвуя в программе долгосрочных сбережений (ПДС).