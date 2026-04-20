В Госдуме рассказали о досрочной выплате пенсий за май Депутат Панеш: в мае россияне получат пенсию досрочно

Москва20 апр Вести.Россиянам досрочно выплатят пенсии за май, в связи с праздниками они получат их уже в апреле. Об этом рассказал зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В беседе с RT он уточнил, что досрочно получат выплаты те, кому обычно поступает пенсия в период с 1 по 5 мая.

Поскольку 1 мая — нерабочий праздничный день, средства поступят на счета граждан до 30 апреля включительно отметил депутат

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов допустил двойную индексацию пенсий россиян в 2027 году.