СФР: получатели пенсии через банк получат выплаты за май досрочно

В Соцфонде России рассказали о графике выплат пенсий за май 2026 года СФР: получатели пенсии через банк получат выплаты за май досрочно

Москва26 апр Вести.Российские пенсионеры, выплаты которым обычно поступают через банк, получат пенсию за май досрочно, уже в апреле, сообщила пресс-служба Социального фонда России (СФР).

Досрочное перечисление в связи с майскими праздниками коснется всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности.

Пенсионеры, деньги которым приходят с 1-е по 4 число, получат их до 30 апреля.

Для получения средств заранее подавать заявление не нужно — выплаты произведут автоматически.

Если пенсионер получает от фонда другие выплаты, они также поступят на счет раньше обычного срока.

С 5 мая практика перечислений через банк вернется к стандартному графику, добавили в пресс-службе.

Получателей пенсии через "Почту России" изменения не затронут: почтальоны начнут разносить деньги на дом 2–3 мая. С этих же дат пенсию можно будет получить в отделениях. Почтовая доставка продлится до 25 мая.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов допустил двойную индексацию пенсий россиян в 2027 году.