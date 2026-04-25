Москва25 апр Вести.В конце апреля родители получат три детских пособия, а некоторым пенсионерам придет майская выплата, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Поступят через банк 29 и 30 апреля три детских пособия - единое на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву сказал Говырин

По его словам, до 30 апреля майскую пенсию получат через банк те, кому деньги обычно приходят с 1 по 4 число месяца.