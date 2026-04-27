Москва27 апр Вести.Единое пособие российским семьям выплатят раньше обычного срока — 30 апреля. Причина в том, что плановая дата перечисления, 3 мая, выпадает на праздничные и выходные дни. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Поскольку выплата единого пособия осуществляется 3-го числа каждого месяца, а период с 1 по 3 мая приходится на праздничный и выходные дни, пособие российским семьям будет выплачено накануне, 30 апреля пояснила депутат

Она уточнила, что в России единое пособие получают семьи почти на 10 млн детей. Аналогичный порядок досрочного перечисления действует и для других социальных выплат, заработных плат и пенсий.

"Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая, на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем", — добавила Бессараб.