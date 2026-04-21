Москва21 апр Вести.Социальные выплаты, которые должны прийти в начале мая, будут перечислены получателям в конце апреля, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Такие изменения происходят потому, что обычные даты перечисления выплат – 3-е, 5-е и 8-е число каждого месяца – в мае приходятся на праздники.

Механизм досрочного перевода средств на 30 апреля — стандартная банковская и казначейская практика, направленная на защиту прав получателей отметила специалист

Она также предупредила получателей о психологическом риске такого переноса, связанном с необходимостью коррекции личных трат.