Экономист Иванова-Швец: пособие военным пенсионерам в мае не будет увеличено

Москва18 апр Вести.На прибавку к пенсии с 1 мая не следует рассчитывать нескольким категориям пенсионеров: представителям силовых ведомств, а также получателям страхового пособия и исключительно социальных пенсий.

Об этом РИА Новости сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Для разных категорий пенсионеров существует разный период индексации пенсий. Прибавку к пенсии с 1 января уже получили все, кому положены страховые пенсии, а 1 апреля — те, кто получает социальную пенсию. Для военных пенсионеров индексация пенсий будет с 1 октября. Так что по состоянию на май для этих категорий повышений нет объяснила эксперт

Она напомнила, что социальные пенсии увеличились в апреле на 6,8 процентных пункта, а страховые — в январе на 7,6%.

Пенсии военнослужащих и других силовиков зависят от размера денежного довольствия, и их следующая индексация ожидается осенью, с повышением на 4%, продолжила Иванова-Швец.

Кроме того, собеседница агентства отметила, что с 1 августа работающим пенсионерам будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий на основе взносов за предыдущий год. Максимальный размер такого перерасчета ограничен тремя пенсионными баллами.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что осенью размер пособия по старости, которое получают военные пенсионеры, увеличится на 7,6%.

В свою очередь, член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб добавила, что размер пособия вышедших на пенсию силовиков будет составлять около 45 тысяч рублей.