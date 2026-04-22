Москва22 апр Вести.В связи с приближением майских праздников Соцфонд скорректировал график выплат, из-за чего некоторые пенсионеры смогут получить свои деньги раньше обычного - уже в апреле. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в разговоре с RT.

Досрочно выплаты поступят тем пенсионерам, которым пенсия приходит через банки с 1-го по 4-е число месяца. Средства поступят на счет до 30 апреля уточнил он

По его словам, досрочно будут перечислены все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости, по инвалидности, а также другие регулярные выплаты от Соцфонда.

При этом для тех граждан, которые получают пенсию через "Почту России", график не изменится, добавил он.

Ранее также сообщалось, что ближайшая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2026 года.