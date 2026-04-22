Стала известна дата следующей ближайшей индексации пенсий в России Профессор Сафонов: ближайшая индексация пенсий намечена на 1 октября 2026 года

Москва22 апр Вести.Ближайшая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2026 года и она коснется бывших военнослужащих, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, размер пособия может увеличиться на 4%, однако окончательный процент может быть скорректирован в большую сторону, если фактический уровень инфляции превысит прогнозное значение.

(Индексация – прим. ред.) коснется военных пенсионеров и получателей выплат по линии силовых ведомств (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и другие) сказал Сафонов в разговоре с ТАСС

Эксперт также отметил, что расчет пенсии вышедших в отставку военных основывается на денежном довольствии с применением понижающего коэффициента, который в текущем году составит 93%.

Кроме того, размер выплат зависит от выслуги лет: при минимальной выслуге в 20 лет пенсия составляет 50% от размера довольствия, а за каждый дополнительный год добавляется 3%.

При этом общая сумма не может превышать 85%, заключил собеседник агентства.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов допустил, что в 2027 году страховые пенсии россиян могут быть увеличены дважды — в феврале и апреле.